Глава Брянской области обратился к гражданам в День единения народов РФ и Белоруссии

Жители Брянской области получили поздравления от губернатора Александра Богомазова по случаю Дня единения народов Белоруссии и России.

Жители Брянской области получили поздравления от губернатора Александра Богомазова по случаю Дня единения народов Белоруссии и России.

По словам главы региона, страны роднят духовные и культурные ценности, а также традиции и история. Белоруссия и Россия бережно относятся к памяти о событиях Великой Отечественной войны. Кроме того, государства связывает сотрудничество во многих сферах, в том числе торгово-экономической отрасли и науке.

"Брянскую область и Республику Беларусь уже более двадцати лет объединяют надежные экономические, социально-культурные и гуманитарные связи. Наша область по праву входит в десятку основных региональных партнеров Республики Беларусь", — заявил губернатор.

Богомазов добавил, что сейчас продолжается работа по развитию сотрудничества с Белоруссией. Ведутся работы по всему отраслевому спектру, а также на уровне государственных органов. В заключении губернатор пожелал процветания России и Белоруссии.