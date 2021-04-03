Белгородский политсовет "Единой России" допустил Гладкова и Клепикова к участию в праймериз

Президиум политсовета партии "Единая Россия" в Белгородской области утвердил кандидатов Вячеслава Гладкова и Юрия Клепикова для участия в праймериз.

Президиум политсовета партии "Единая Россия" в Белгородской области утвердил кандидатов Вячеслава Гладкова и Юрия Клепикова для участия в праймериз.

Пресс-служба "Единой России" сообщила, что такое решение принято в ходе расширенного заседания президиума регионального политсовета. Победитель предварительного голосования представит партию на губернаторских выборах.

Гладков является действующим главой Белгородской области. Его соперник Клепиков занимает должность руководителя фракции "Единой России" в местном органе государственной власти. Претенденты на должность губернатора региона будут проводить встречи с секретарями первичных партийных ячеек.