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15:02   3 Апреля 2021
Политика

Белгородский политсовет "Единой России" допустил Гладкова и Клепикова к участию в праймериз

Белгородский политсовет "Единой России" допустил Гладкова и Клепикова к участию в праймериз

Президиум политсовета партии "Единая Россия" в Белгородской области утвердил кандидатов Вячеслава Гладкова и Юрия Клепикова для участия в праймериз.

Пресс-служба "Единой России" сообщила, что такое решение принято в ходе расширенного заседания президиума регионального политсовета. Победитель предварительного голосования представит партию на губернаторских выборах.

Гладков является действующим главой Белгородской области. Его соперник Клепиков занимает должность руководителя фракции "Единой России" в местном органе государственной власти. Претенденты на должность губернатора региона будут проводить встречи с секретарями первичных партийных ячеек.

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#белгородская область #Гладков #Клепиков

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