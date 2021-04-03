Проведение Российско-китайского делового форума в Петербурге оказалось под вопросом

Российско-китайский деловой форум, запланированный в этом году, вероятно, не состоится. Это мероприятие является ежегодным.

Российско-китайский деловой форум, запланированный в этом году, вероятно, не состоится. Это мероприятие является ежегодным.

Подробности в беседе для "Петербургского дневника" рассказала глава Китайского общества Петербурга и гендиректор российско-китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган. Она напомнила, что отмена форума связана с переездом бизнесменов и рестораторов из "Ленэкспо". Их попросили освободить помещения.

Подготовка к такому форуму традиционно начинается в апреле. Однако переезд бизнесменов и рестораторов из "Ленэкспо" сместил приоритеты. Новой площадкой для бизнес-парка станет четвертый этаж здания на Лиговском проспекте, 174. Его работа возобновится в мае.