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14:58   3 Апреля 2021
Общество

Проведение Российско-китайского делового форума в Петербурге оказалось под вопросом

Проведение Российско-китайского делового форума в Петербурге оказалось под вопросом

Российско-китайский деловой форум, запланированный в этом году, вероятно, не состоится. Это мероприятие является ежегодным.

Подробности в беседе для "Петербургского дневника" рассказала глава Китайского общества Петербурга и гендиректор российско-китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган. Она напомнила, что отмена форума связана с переездом бизнесменов и рестораторов из "Ленэкспо". Их попросили освободить помещения.

Подготовка к такому форуму традиционно начинается в апреле. Однако переезд бизнесменов и рестораторов из "Ленэкспо" сместил приоритеты. Новой площадкой для бизнес-парка станет четвертый этаж здания на Лиговском проспекте, 174. Его работа возобновится в мае.

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#форум #петербург #отмена

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