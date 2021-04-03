Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение артиллерии ВСУ в жилых районах

Украинские военнослужащие разместили вблизи населенных пунктов гаубицы и бронетехнику. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

Украинские военнослужащие разместили вблизи населенных пунктов гаубицы и бронетехнику. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

По данным НМ ЛНР, бойцы 14-й бригады Вооруженных сил Украины установили возле жилых домов в населенном пункте Орехово-Донецкое БМП и боевую бронированную машину. Помимо этого, в районе населенного пункта Троицкое, в зоне ответственности 59-й бригады, были замечены две 122-мм гаубицы Д-30.

Представители Народной милиции напомнили, что размещение подобного вооружения на подконтрольных ВСУ территориях нарушает меры по обеспечению режима прекращения огня.

Ранее в ЛНР также заявили, что подразделения украинской армии нанесли по позициям военнослужащих республики артиллерийский удар.