Восемь полицейских ранены во время протестов в Белфасте

Восемь полицейских пострадали во время беспорядков на юге Белфаста. Задержаны семь участников акции. Об этом сообщила полиция города в субботу, 3 апреля.

Небольшой местный протест в накануне вечером в кратчайшие сроки перерос в стычки с правоохранителями. Его участники бросали в полицейских кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков.

По данным полиции, офицеры получили ожоги, травмы головы и ног. На месте инцидента задержали семь человек.

In Belfast, riots again, 8 policemen were injured, they have burns and head injuries. There are several detainees - RIA NOVOSTI pic.twitter.com/QeKhMR9Znh