Восемь полицейских ранены во время протестов в Белфасте

Восемь полицейских пострадали во время беспорядков на юге Белфаста. Задержаны семь участников акции. Об этом сообщила полиция города в субботу, 3 апреля.

Восемь полицейских пострадали во время беспорядков на юге Белфаста. Задержаны семь участников акции. Об этом сообщила полиция города в субботу, 3 апреля.

Небольшой местный протест в накануне вечером в кратчайшие сроки перерос в стычки с правоохранителями. Его участники бросали в полицейских кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков.

По данным полиции, офицеры получили ожоги, травмы головы и ног. На месте инцидента задержали семь человек.

In Belfast, riots again, 8 policemen were injured, they have burns and head injuries. There are several detainees - RIA NOVOSTI pic.twitter.com/QeKhMR9Znh — Ali Özkök (@Ozkok_A) April 3, 2021

В международный День смеха 1 апреля в массовых беспорядках погряз Брюссель. В четверг около пяти тысяч молодых бельгийцев собрались в парке на якобы «фестиваль», о котором ранее сообщили в соцсетях. Праздник не разрешила столичная администрация, так как в Бельгии продолжают действовать коронавирусные ограничения.

Хотя мероприятие оказалось первоапрельской шуткой, собравшиеся отказались расходиться и стали проявлять агрессию по отношению к полиции. Людей разгоняли водометами и слезоточивым газом, протестующие «отвечали» камнями и бутылками. В результате столкновений пострадали трое полицейских.