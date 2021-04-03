Спецназ ВДВ освободил "заложников" на учениях в рамках конкурса "Полярная звезда"

Участники всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск "Полярная звезда" отработали "Штурм здания".

Участники всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск "Полярная звезда" отработали "Штурм здания".

Тренировки проходили на полигоне Тесницкое в Тульской области. Согласно сценарию, военные в составе своих команд условно десантировались беспарашютным способом с вертолета возле здания, в котором отряд "террористов" взял группу заложников. Спецназ должен был провести освободительную операцию.

Для отработки упражнения было подготовлено около 30 мишеней, имитирующих легкобронированную технику и группы бойцов на дистанции до 450 м. Для атакующих подгрупп на расстоянии до 25 м выставлялось примерно 20 ростовых целей и 5 штрафных мишеней – заложники, которых нельзя поражать.

Для выполнения поставленной задачи военнослужащие использовали противотанковые гранатометы РПГ-7Д, автоматы АКС-74, снайперские винтовки СВДС, пулеметы ПКМ и пистолеты Макарова.

Всего в соревнованиях принимают участие около 100 лучших разведчиков из 4-х подразделений специального назначения ВДВ, а также команда Росгвардии.