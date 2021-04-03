Астрономам впервые удалось зафиксировать рентгеновское излучение Урана

Специалисты NASA впервые обнаружили рентгеновские лучи, испускаемые планетой Уран. Это стало возможно благодаря космическому телескопу "Чандра".

Специалисты NASA впервые обнаружили рентгеновские лучи, испускаемые планетой Уран. Это стало возможно благодаря космическому телескопу "Чандра".

Астрономы исследовали материалы, полученные в ходе наблюдений, датированных 2002 и 2017 годами. Результаты работы специалистов НАСА опубликованы в издании JGR Space Physics. По словам ученых, их выводы также основаны на данных "Вояджера-2". Это единственный космический корабль, который пролетал мимо Урана.

На изображениях 2002 и 2017 годов специалисты обнаружили четкие вспышки рентгеновских лучей, исходящих от планеты. Ученые полагают, что большая их часть связана с солнечным спектром и кольцевой системы, как и в случае с Сатурном. Вокруг Урана сосредоточены электроны и протоны. Сталкиваясь с кольцами, они заставляют последние светиться в рентгеновских лучах.