Астрономам впервые удалось зафиксировать рентгеновское излучение Урана
Специалисты NASA впервые обнаружили рентгеновские лучи, испускаемые планетой Уран. Это стало возможно благодаря космическому телескопу "Чандра".
Астрономы исследовали материалы, полученные в ходе наблюдений, датированных 2002 и 2017 годами. Результаты работы специалистов НАСА опубликованы в издании JGR Space Physics. По словам ученых, их выводы также основаны на данных "Вояджера-2". Это единственный космический корабль, который пролетал мимо Урана.
На изображениях 2002 и 2017 годов специалисты обнаружили четкие вспышки рентгеновских лучей, исходящих от планеты. Ученые полагают, что большая их часть связана с солнечным спектром и кольцевой системы, как и в случае с Сатурном. Вокруг Урана сосредоточены электроны и протоны. Сталкиваясь с кольцами, они заставляют последние светиться в рентгеновских лучах.