Молдавские бизнесмены "проучили" депутата массовым изнасилованием

Депутата парламента Молдавии из мести изнасиловали шесть предпринимателей, которые пострадали от его действий во время правления Демократической партии (ДПМ).

Депутата парламента Молдавии из мести изнасиловали шесть предпринимателей, которые пострадали от его действий во время правления Демократической партии (ДПМ).

Об инциденте рассказал глава "Нашей партии" Ренато Усатый в эфире телеканала TV8. При этом подробностей, а также имя депутата действующего парламента, он не стал говорить. Соответствующая запись опубликована на YouTube.

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"Не хочу называть имя пострадавшего. Собрались шесть бизнесменов, которые сильно пострадали из-за действий этого депутата, и изнасиловали его", — отметил Усатый.

Других деталей инцидента политик отказался предоставлять, заявив, что не хочет "ввязываться в эту ситуацию".