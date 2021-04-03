Самовнушение помогло дрессировщику кошек Куклачеву одолеть ковид

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал, как ему удалось справиться с коронавирусом. По словам знаменитого дрессировщика, ему помогло самовнушение и молитвы.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал, как ему удалось справиться с коронавирусом. По словам знаменитого дрессировщика, ему помогло самовнушение и молитвы.

Артист цирка заболел коронавирусной инфекцией, которая едва его не погубила. Сейчас он здоров, чувствует себя хорошо, вернулся к работе, но до сих пор с ужасом вспоминает свое состояние в период болезни. Когда врачи поставили диагноз, легкие Куклачева были уже на 85% поражены коронавирусом. Лекарства и сильные антибиотики не оказывали практически никакого лечебного воздействия. Тогда он решил прибегнуть к собственному методу лечения, который включал в себя три составляющие: самовнушение, фантазию и молитвы.

"Я при помощи мысли, воображения и своей фантазии начал очень конкретно лечиться. Я такие вещи делал! Конечно, подключил молитву – без нее ничего не может получиться. <...> В общем, благодаря самовнушению, самонастрою и молитве я выжил", — рассказал дрессировщик кошек в интервью "Собеседнику".

Когда артисту стало лучше, он отправился в Сочи восстанавливать силы с помощью целебных источников в поселке Мацеста. В настоящий момент он планирует сдать тест на наличие антител.