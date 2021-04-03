Представители "Яндекса" и Mail.ru Group объяснили, как работают трекеры

Личные данные россиян не собираются внешними трекерами приложений, разработанными "Яндексом" и Mail.ru Group. На это указали сотрудники организаций.

Личные данные россиян не собираются внешними трекерами приложений, разработанными "Яндексом" и Mail.ru Group. На это указали сотрудники организаций.

Трекеры собирают только обезличенные данные. Так, "Яндекс" ведет политику внимательного отношения и тщательной защиты информации о своих пользователях. Внимание на это в комментарии РИА Новости обратил директор по данным организации Иван Черевко.

"Внешние технические инструменты помогают нам узнавать про установку своих приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов", — объяснил он.

Трекеры собирают лишь обезличенную информацию. При чем такое происходит в куда меньших объемах, чем это делают те же мобильные операционные системы. Фактом поделился руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин.