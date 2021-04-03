Суд в Барнауле арестовал националиста по делу о подготовке теракта в мечети

Сотрудники ФСБ настояли на аресте 20-летнего жителя Барнаула. По версии правоохранителей, злоумышленник планировал совершить кровавые акции устрашения.

Сотрудники ФСБ настояли на аресте 20-летнего жителя Барнаула. По версии правоохранителей, злоумышленник планировал совершить кровавые акции устрашения.

Официально барнаульцу предъявлено обвинение по статье о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности.

Фигурант разделял взгляды украинской националистической организации. Он согласился выполнять задания иностранных кураторов. Преступные действия сводились к проведению акций устрашения против уроженцев Средней Азии. Постановке задач предшествовало его обращение в организацию националистов. Злоумышленник был недоволен миграционной политикой.

Фигуранту было поручено подобрать места для проведения терактов и выслать фотоотчет. При подготовке к поджогу здания органа власти он был задержан сотрудниками ФСБ. В дальнейшем выяснилось, что горожанин планировал устроить взрыв в мечети. У него были найдены инструкции по изготовлению бомбы и взрывчатое вещество, сообщал ФАН.