Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом женщина впала в кому

Адвокат семьи Марии Артемовой, пострадавшей в аварии с участием пранкера Эдварда Била, заявил, что женщина находится в коме.

Адвокат семьи Марии Артемовой, пострадавшей в аварии с участием пранкера Эдварда Била, заявил, что женщина находится в коме.

Крупное ДТП произошло в районе съезда на Новый Арбат на Садовом кольце 1 апреля. В результате выезда на встречную полосу автомобиля блогера еще четыре машины получили повреждения. Пранкер признал вину, сообщают СМИ со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина.

В настоящее время следователи просят суд избрать меру пресечения Эдварду Билу в виде запрета определенных действий, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия.