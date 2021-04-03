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13:56   3 Апреля 2021
Армия

Военнослужащие ВС Украины и Британии проведут совместные учения Cossack Mace-2021

Военнослужащие ВС Украины и Британии проведут совместные учения Cossack Mace-2021

Участие в украинско-британских учениях Cossack Mace-2021 ("Казачья булава") примут более тысячи военных, в том числе из пяти стран НАТО.

Масштабные совместные учения британских и украинских военнослужащих ориентировочно состоятся через несколько месяцев, информируют в ВС Украины.

В ходе маневров Cossack Mace-2021 будут отрабатываться действия в обороне с последующим переходом в наступление. Известно, что в учениях будет задействовано более тысячи военных, включая военнослужащих пяти стран Североатлантического альянса.

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#украина #британия #Cossack Mace-2021

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