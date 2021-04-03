Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на антироссийские высказывания первого президента Украины Леонида Кравчука.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на антироссийские высказывания первого президента Украины Леонида Кравчука.

Ранее украинский политик заявил, что Белоруссия якобы является "холуем" России, а Украина — будто бы ее "враг". Сергей Цеков считает, что настоящий враг Незалежной находится внутри страны. Он также подчеркнул, что напряженные отношения двух государств — результат политических решений киевской власти.

"Настоящий враг Украины — это ее руководство, которое разрушает страну и ориентирует ее на постоянную борьбу с Россией", — подчеркнул сенатор в комментарии RT.

Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе. Украинское руководство вместе с коллективным Западом неоднократно заявляло, что РФ якобы "вмешивается" во внутренние дела Незалежной.