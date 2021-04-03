Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело о госизмене против депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом заявил парламентарий Алексей Гончаренко.

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело о госизмене против депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом заявил парламентарий Алексей Гончаренко.

Он сообщил, что подал жалобу в прокуратуру из-за высказываний Медведчука в интервью "RT Россия". Его возмутил комментарий коллеги относительно введения санкций против члена партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. По словам Гончаренко, прокуратура приняла его заявление и открыла уголовное производство о государственной измене со стороны Медведчука.

Ранее стало известно, что Виктор Медведчук заявил о намерении остаться на территории Украины, несмотря на введение санкций против его семьи.