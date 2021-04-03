В Совфеде сравнили Украину с бесплатным полигоном НАТО

Украина превратилась в площадку для деструктивной военной деятельности блока НАТО, причем без какой-либо выгоды для своих национальных интересов.

Украина превратилась в площадку для деструктивной военной деятельности блока НАТО, причем без какой-либо выгоды для своих национальных интересов.

Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крымского региона Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.

"Для НАТО Украина — бесплатный полигон военных учений, орудие против России. Верю, что придет время, когда на Украине осознают, что НАТО только развязывала и поддерживала войны во многих странах мира", — сообщил Цеков.

По словам сенатора, имеется огромный массив объективных данных, который свидетельствует об агрессивности Альянса, а его защитные функции находятся под большим сомнением.

Цеков отметил, что Россия не является и никогда не являлась врагом Украины, ответственность за нынешний хаос и смуту в стране сенатор возложил на киевские власти.