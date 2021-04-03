Прилепин: Зеленский серьезно готовится к войне в Донбассе

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин отреагировал на действия Киева, свидетельствующие об эскалации напряженности между Украиной и РФ.

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин отреагировал на действия Киева, свидетельствующие об эскалации напряженности между Украиной и РФ.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и закрывает Русский Дом в Киеве. Все явственней ощущение, что этот тип всерьез готовится к войне. Предупреждение прозвучало еще в прошлый раз: "потеря политической власти в Киеве», — написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Накануне Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон готов поддержать Киев в случае военного конфликта с Москвой. Ведомство ссылается на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время телефонных переговоров с главой Минобороны Украины Андреем Тараном.

Сами Зеленский накануне отчитался о разговоре с Джо Байденом по поводу ситуации в Донбассе. Президент США во время разговора пообещал «не оставлять Киев без поддержки», заявил он.

С начала марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстративно перевозили танки и тяжелую артиллерию вдоль линии фронта, несмотря на условия Минских соглашений, по которым такая техника должна быть отведена за пределы ее дальнобойности. Сообщалось, что с 8 марта украинские военные начали обстреливать жилые дома из орудий крупного калибра.

В Народной милиции ЛНР сообщили, что территория республики впервые с июля 2020 года подверглась артиллерийскому удару со стороны подразделений ВСУ.