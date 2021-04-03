Sohu: российские ракетные комплексы «Бастион-П» отвадят НАТО от Крыма

Россия использует средство защиты берегового базирования «Бастион-П» для принуждения военных НАТО к отступлению от Крыма. Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu.

Россия использует средство защиты берегового базирования «Бастион-П» для принуждения военных НАТО к отступлению от Крыма. Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu.

К-300П «Бастион-П» — один из самых современных в мире противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) берегового базирования, напоминают эксперты. Комплекс разработан совместно Россией и Белоруссией и основан на сверхзвуковом противокорабельном ракетном комплексе «Оникс» (в экспортной версии — «Яхонт»).

Максимальная дальность действия оружия составляет 300 километров, и он может использоваться для защиты более 600 километров береговой линии. Основная особенность «Бастион-П» — способ пуска, осуществляемый в вертикальном направлении. Запускаемая им противокорабельная ракета П-800 имеет максимальную скорость 2,6 Маха и максимальную дальность полета около 300 километров.

При возникновении чрезвычайных ситуаций система требует всего пять минут на боевое развертывание. При нанесении противокорабельных ударов комплекс может стрелять «очередями»: интервал между двумя запусками ракетам при этом составляет 2,5 секунды. Это позволяет быстро реагировать на атаки.

После того, как Россия вернула себе Крым, она тут же развернула систему «Бастион-П» на военных базах полуострова, напомнили китайские эксперты.

«Перед лицом флота НАТО, возглавляемого США, российская армия неоднократно проводила испытательные стрельбы ракет комплекса "Бастион-П", тем самым отбрасывая военные корабли США и срывая попытки Америки вмешаться в ситуацию на Украине через "крымский вопрос"», — говорится в публикации Sohu.

Для страны с протяженной береговой линией эта противокорабельная ракета действительно представляет собой значимую силу, способную противостоять врагу за тысячи миль, пишет Sohu.

Ракетный комплекс экспортируется во Вьетнам в дополнение к собственному использованию российскими военными. По словам аналитиков, во стране имеется два комплекса из 32 пусковых установок «Бастион-П». Недавно вьетнамские СМИ публично продемонстрировали ракетную систему внешнему миру.

«Для Вьетнама "Бастион-П" является самой современной противокорабельной ракетой и наиболее эффективным противокорабельным оружием для охраны своих территориальных вод», — отметили эксперты.

Ранее Sohu писало, что недавний инцидент в Суэцком канале позволяет России предложить миру альтернативный маршрут между Азией и Европой — Северный морской путь.