Подросток с матерью полгода скрывал тело убитого отчима под Новосибирском

Следователи подозревают 15-летнего школьника в убийстве местного жителя, который пропал без вести полгода назад в Черепаново.

Следователи подозревают 15-летнего школьника в убийстве местного жителя, который пропал без вести полгода назад в Черепаново.

В октябре 2020 года 41-летний местный житель исчез после работы, родственники заявили об этом в полицию. А в конце марта выяснилось, что девятиклассник забил отчима кувалдой, когда тот спал пьяный. Скрыть преступление подростку помогла его мать.

Со слов женщины, ее супруг постоянно унижал и бил детей. В какой-то момент у сына лопнуло терпение и он взял кувалду, которой нанес отчиму несколько ударов. После этого мать и сын завернули тело в тряпки и закопали в заброшенном доме.

Подозреваемого задержали на 48 часов. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.