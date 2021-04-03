Россияне могут прибрести коллективный иммунитет к коронавирусу уже через два – три месяца. Такое заявление сделал врач-реаниматолог Александр Островский.

Россияне могут прибрести коллективный иммунитет к коронавирусу уже через два – три месяца. Такое заявление сделал врач-реаниматолог Александр Островский.

Порядка 4,5 млн россиян уже перенесли коронавирусную инфекцию. Вакцинация от COVID-19 началась в стране еще в декабре 2020 года. Эти условия помогли жителям России достичь довольного высокого уровня иммунизации, к лету уровень населения РФ с антителами к COVID-19 может достичь 60%, предположил Островский.

Прививочная кампания по вакцинации от коронавируса активно идет в России. Сделать прививку от COVID-19 может любой житель страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний. Российские медики используют для процедуры отечественный препарат "Спутник V".