12:50 3 Апреля 2021Общество
Минцифры опровергло заявление о передаче данных россиян через предустановленное ПО
Возможность передачи личных данных граждан России через предустановленные на гаджеты приложения исключена, сказали в минцифры.
Возможность передачи личных данных граждан России через предустановленные на гаджеты приложения исключена, сказали в минцифры.
Все гаджеты, которые выпускаются после 1 апреля, должны попадать в руки к россиянам с предустановленным стандартным программным обеспечением. Им уже пользуются миллионы граждан по всей стране. Каждая программа загружается из магазина и соответствует требованиям в вопросах безопасности.
"Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы", — заявили в ведомстве.
Таким образом, в минцифры ответили на информацию, что предустановленные программы якобы могут передавать личную информацию россиян за рубеж.