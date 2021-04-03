Минцифры опровергло заявление о передаче данных россиян через предустановленное ПО

Возможность передачи личных данных граждан России через предустановленные на гаджеты приложения исключена, сказали в минцифры.

Возможность передачи личных данных граждан России через предустановленные на гаджеты приложения исключена, сказали в минцифры.

Все гаджеты, которые выпускаются после 1 апреля, должны попадать в руки к россиянам с предустановленным стандартным программным обеспечением. Им уже пользуются миллионы граждан по всей стране. Каждая программа загружается из магазина и соответствует требованиям в вопросах безопасности.

"Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы", — заявили в ведомстве.

Таким образом, в минцифры ответили на информацию, что предустановленные программы якобы могут передавать личную информацию россиян за рубеж.