Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:50   3 Апреля 2021
Общество

Минцифры опровергло заявление о передаче данных россиян через предустановленное ПО

Минцифры опровергло заявление о передаче данных россиян через предустановленное ПО

Возможность передачи личных данных граждан России через предустановленные на гаджеты приложения исключена, сказали в минцифры.

Все гаджеты, которые выпускаются после 1 апреля, должны попадать в руки к россиянам с предустановленным стандартным программным обеспечением. Им уже пользуются миллионы граждан по всей стране. Каждая программа загружается из магазина и соответствует требованиям в вопросах безопасности.

"Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы", — заявили в ведомстве.

Таким образом, в минцифры ответили на информацию, что предустановленные программы якобы могут передавать личную информацию россиян за рубеж.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#рф #приложения #Минцифры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров