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12:49   3 Апреля 2021
Общество

Обладатель грузинской литературной премии "Саба" Гурам Дочанашвили умер в Тбилиси

Обладатель грузинской литературной премии "Саба" Гурам Дочанашвили умер в Тбилиси

Деятель искусства Грузии Гурам Дочанашвили умер в одной из тбилисских клиник. Он ушел на 83-м году жизни.

По предварительным данным, незадолго до смерти Дочанашвили оказался в медицинском учреждении, где у него остановилось сердце, которое вновь запустили врачи. Но во второй раз спасти писателя не удалось, сообщают местные СМИ.

Дочанашвили родился в марте 1939 года. Он окончил факультет истории Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили. Среди широкой публики он известен благодаря роману на социально-философскую тему "Я одарю тебя трижды". А в 2010 году мужчину наградили премией "Саба" за развитие грузинской литературы.

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#смерть #тбилиси #Дочанашвили

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