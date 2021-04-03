Обладатель грузинской литературной премии "Саба" Гурам Дочанашвили умер в Тбилиси

Деятель искусства Грузии Гурам Дочанашвили умер в одной из тбилисских клиник. Он ушел на 83-м году жизни.

Деятель искусства Грузии Гурам Дочанашвили умер в одной из тбилисских клиник. Он ушел на 83-м году жизни.

По предварительным данным, незадолго до смерти Дочанашвили оказался в медицинском учреждении, где у него остановилось сердце, которое вновь запустили врачи. Но во второй раз спасти писателя не удалось, сообщают местные СМИ.

Дочанашвили родился в марте 1939 года. Он окончил факультет истории Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили. Среди широкой публики он известен благодаря роману на социально-философскую тему "Я одарю тебя трижды". А в 2010 году мужчину наградили премией "Саба" за развитие грузинской литературы.