12:36 3 Апреля 2021Политика
Губернатора Брянской области награжден орденом Дружбы
Губернатора Брянской области Александра Богомаза 2 апреля наградили орденом Дружбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Губернатора Брянской области Александра Богомаза 2 апреля наградили орденом Дружбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Богомазу вручили награду за достижения в социальной сфере и лидерские позиции региона по экономическим показателям. Кроме того, губернатора наградили за сохранение исторических, культурных и духовных традиций. В сообщении пресс-службы сказано, что благодаря Богомазу Брянская область совершила настоящий прорыв в развитии по всем направлениям.
Стоит отметить, что губернатор занимает должность с 2014 года. В 2020-м он был переизбран на новый срок.
Ранее стало известно, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов зарегистрировался в молодежной социальной сети TikTok.