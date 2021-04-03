Губернатора Брянской области награжден орденом Дружбы

Губернатора Брянской области Александра Богомаза 2 апреля наградили орденом Дружбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатора Брянской области Александра Богомаза 2 апреля наградили орденом Дружбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Богомазу вручили награду за достижения в социальной сфере и лидерские позиции региона по экономическим показателям. Кроме того, губернатора наградили за сохранение исторических, культурных и духовных традиций. В сообщении пресс-службы сказано, что благодаря Богомазу Брянская область совершила настоящий прорыв в развитии по всем направлениям.

Стоит отметить, что губернатор занимает должность с 2014 года. В 2020-м он был переизбран на новый срок.

Ранее стало известно, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов зарегистрировался в молодежной социальной сети TikTok.