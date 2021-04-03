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12:28   3 Апреля 2021
Происшествия

Молодая жительница Сыктывкара найдена мертвой спустя сутки поисков

Молодая жительница Сыктывкара найдена мертвой спустя сутки поисков

Накануне поисковый отряд "ЛизаАлерт" Коми объявил поиски 34-летней женщины. Сегодня стало известно, что ее нашли мертвой.

Волонтеры сообщили в социальных сетях, что Елена К., живущая в Сыктывкаре, 2 апреля ушла из дома в неизвестном направлении, женщина перестала выходить на связь. Вечером был объявлен сбор. Поиски планировалось проводить в городе и в лесном массиве.

Сегодня на странице поискового отряда появилась печальная информация. Молодую местную жительницу нашли погибшей. Подробности гибели "Лиза Алерт" не сообщает.

Тело погибшей 20-летней студентки колледжа обнаружили в столице Прикамья после недельных поисков, сообщал ФАН.

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#женщина #полиция #поиски #сыктывкар #Лиза Алерт

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