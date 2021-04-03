Аргентинский президент ждет подтверждения у себя COVID-19

Президент Аргентины Альберто Фернандес ожидает результат второго ПЦР-теста на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ожидает результат второго ПЦР-теста на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз.

Первый тест на антиген показал положительный результат, Фернандес сделал второй для подтверждения диагноза. Президент сообщил, что чувствует себя хорошо.

"Я хотел сказать вам, что сегодня после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и была небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным", — написал Фернандес в своем Twitter-аккаунте.

Глава Аргентины отметил, что пандемия не прошла и надо быть внимательней. Альберто Фернандес стал первым президентом в Латинской Америке, привитым от COVID-19. Первую дозу российской вакцины "Спутник V" аргентинский лидер получил 21 января. Вторую дозу главе государства ввели через три недели, пишут местные СМИ.

Разработчики препарата "Спутник V" из НИЦЭМ имени Гамалеи прокомментировали ситуацию и заверили, что вакцина обеспечит легкое течение заболевания и быстрое восстановление. Аргентинскому президенту пожелали скорейшего выздоровления.