Депутата Ярославской облдумы могут признать посредником в крупном взяточничестве

Ярославская полиция продолжает расследование дела о посредничестве в даче крупных взяток. В совершении преступления подозревают местного депутата.

Ярославская полиция продолжает расследование дела о посредничестве в даче крупных взяток. В совершении преступления подозревают местного депутата.

Следствие направило в Кировский районный суд Ярославля ходатайство о помещении под домашний арест депутата Ярославской облдумы Романа Фомичева, сообщает пресс-служба инстанции. Парламентарий является главным подозреваемым по делу о посредничестве в даче особо крупных взяток.

Фомичева задержали накануне. После этого партия "Единая Россия", представителем которой является фигурант, пообещала приостановить членство подозреваемого во фракции. В облдуме депутат возглавляет комитет по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.