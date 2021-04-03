12:23 3 Апреля 2021Происшествия
Депутата Ярославской облдумы могут признать посредником в крупном взяточничестве
Ярославская полиция продолжает расследование дела о посредничестве в даче крупных взяток. В совершении преступления подозревают местного депутата.
Ярославская полиция продолжает расследование дела о посредничестве в даче крупных взяток. В совершении преступления подозревают местного депутата.
Следствие направило в Кировский районный суд Ярославля ходатайство о помещении под домашний арест депутата Ярославской облдумы Романа Фомичева, сообщает пресс-служба инстанции. Парламентарий является главным подозреваемым по делу о посредничестве в даче особо крупных взяток.
Фомичева задержали накануне. После этого партия "Единая Россия", представителем которой является фигурант, пообещала приостановить членство подозреваемого во фракции. В облдуме депутат возглавляет комитет по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.