Атомный авианосец ВМС США начал движение к Персидскому заливу через Красное море

Американский атомный авианосец Dwight Eisenhower вошел в Красное море, миновав Суэцкий канал, и начал движение по направлению к Персидскому заливу.

Американский атомный авианосец Dwight Eisenhower вошел в Красное море, миновав Суэцкий канал, и начал движение по направлению к Персидскому заливу.

Об этом сообщил египетский информационный сайт Cairo24. На минувшей неделе авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower находилась в Восточном Средиземноморье, согласно сообщению ВМС США. Палубная авиация военного судна осуществила ряд боевых вылетов в поддержку операции "Непоколебимая решимость", которая проводится против ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ) в районах Сирии и Ирака.

Согласно данным военных изданий США, авианосец Dwight Eisenhower начал движение в сторону Персидского залива.

Египетский сайт Cairo24 подчеркнул, что ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, входящие в состав ударной авианосной группы ВМС США, пересекли Суэцкий канал. Кроме того, в состав группы также входит атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk, дальность действия которых – 1,6 тыс. км.