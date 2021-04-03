Корабль ВМФ РФ "Дмитрий Рогачев" возвращается из Средиземного моря в Новороссийск

Патрульный корабль Черноморского флота "Дмитрий Рогачев" возвращается в Новороссийск после выполнения боевых задач в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Патрульный корабль Черноморского флота "Дмитрий Рогачев" возвращается в Новороссийск после выполнения боевых задач в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В настоящее время корабль проходит пролив Босфор в направлении Черного моря. В Средиземном море корабль выполнял специальные задачи. В феврале 2021 года "Дмитрий Рогачев" принял участие в международных учениях AMAN-2021, которые проходили в Индийском океане.

Ранее корабли ВМФ РФ провели масштабные учения в Черном море. Многие эксперты уверены, что маневрами российский флот продемонстрировал кораблям НАТО свое превосходство. В учениях были задействованы фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также подразделения морской пехоты.

Многие эксперты уверены, что военные корабли США и стран НАТО в Черном море не представляют опасности для России, так как ВМФ РФ обладает ресурсами, которые позволяют противостоять любой агрессии.