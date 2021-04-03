Вероятного убийцу башкирской девушки задержали в Турции

Полиция установила личность главного подозреваемого в убийстве девушки в Стерлитамаке. Он пытался скрыться от правосудия в Анталье.

Полиция установила личность главного подозреваемого в убийстве девушки в Стерлитамаке. Он пытался скрыться от правосудия в Анталье.

Турецкая полиция задержала молодого человека, который был объявлен в международный розыск по делу об убийстве жительницы Стерлитамака, сообщает пресс-служба СК РФ по республике. Фигуранта разыскивали с 29 марта, однако позже выяснилось, что 26 марта мужчина улетел в Москву, а потом в Анталью.

Тело убитой, обернутое пленкой и скотчем, было найдено под кроватью гражданина. По предварительной версии, между парой произошел бытовой конфликт, в ходе которого молодой человек задушил жертву шнуром от утюга, а затем нанес несколько ударов ножом.

В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция выясняет все обстоятельства дела и допрашивает свидетелей.