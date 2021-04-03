Калининградец до перелома челюсти избил сиделку своей бабушки

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Калининграда, который напал на свою знакомую. Пострадавшая женщина присматривала за пожилой родственницей агрессора.

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Калининграда, который напал на свою знакомую. Пострадавшая женщина присматривала за пожилой родственницей агрессора.

По предварительным данным, мужчина не мог находиться рядом с бабушкой из-за нехватки времени, поэтому он попросил приятельницу посидеть с ней. Но в один из вечеров виновник события, увидев свет в квартире родственницы, попросил сиделку выйти на лестничную клетку, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Женщина исполнила его просьбу, в какой-то момент между собеседниками начался конфликт, который закончился избиением. Пострадавшая обратилась к медикам, специалисты диагностировали у нее перелом челюсти. После калининградка написала заявление в полицию.

Правоохранители возбудили против предполагаемого преступника уголовное дело по ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.