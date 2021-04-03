Ничего личного. Почему не стоит переживать из-за «передачи данных» ПО за рубеж

Практические все бесплатные сервисы используют специальные механизмы-трекеры, объяснил специалист по кибербезопасности Олег Седов.

Предустановленные российские приложения заподозрили в «сливе» данных за рубеж. К такому выводу пришли в некоммерческой организации «Информационная культура», сообщает «Коммерсантъ». Эксперты пришли к такому выводу после изучения кода 16 классов программ для мобильных операционных систем Android и iOS.

В числе компаний, которые могут получать данные пользователей, — Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие. Аналитические трекеры — скрытые программы, — собирающие информацию о владельцах гаджетов и передающие их за границу, содержат практически все обязательные коммерческие российские приложения.

Единственной программой, не имеющей встроенных механизмов слежки, оказалось приложение платежной системы «Мир». Разработчики остальных сервисов указали, что обойтись без трекеров технологически крайне сложно, а передаваемая информация не считается «личными данными пользователя» в прямом смысле.

Впрочем, использование подобных механизмов-трекеров — обычная практика для бесплатных приложений, которые распространяются через магазины Apple и Google, объяснил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

«Все разговоры на тему: "Вот я пользуюсь бесплатным сервисом, а он сливает мои данные каким-то производителям и потом спамит меня рекламой", — это разговор ни о чем. Вы получаете какие-то приложения, карты, переводчики, Google, Яндекс — абсолютно бесплатно. Это честный обмен. Если вы не хотите этого, то ищите платные ресурсы. По-другому не бывает. Программистам нужны деньги», — объяснил эксперт «Политике Сегодня».

Проблема слива данных обострилась в последние годы, но ничего нового в ней нет, говорит собеседник издания. Разработчики приложений редко делают продукт с нуля, а компилируют приложения из готовых частей. Однако зачастую программисты не тестируют исходный код на возможные ошибки. Неприятности выявляются, когда приложение выходит на рынок.

«Отчасти это продиктовано спецификой бизнеса разработки продуктов. Допустим, если на стадии разработки выявляется какой-то глюк, то его исправление стоит один доллар. Условно. Но это время. Разработчику проще выпустить продукцию с уязвимостью, занять нишу, а потом в процессе заплатками и обновлениями ее устранять. Доллар ему нужно достать из кармана. На выходе это будет стоить дороже, но деньги он возьмет уже с рынка. Это экономика разработки и небрежность. Злого умысла здесь нет», — заключил эксперт по информационной безопасности.

В «Яндексе» и Mail.ru Group поспешили заверить РИА Новости, что не собирают персональные данные пользователей, а только техническую обезличенную информацию. Минцифры также исключило передачу данных россиян предустановленным ПО.

В апреле в силу вступил закон, согласно которому в РФ стало запрещено продавать гаджеты без предустановки предписанного правительством российского ПО. Речь идет о смартфонах, стационарных компьютерах, ноутбуках и телевизорах с технологией Smart TV. Правительство также утвердило список программ, обязательных для предустановки. В него вошли интернет-браузеры, соцсети, мессенджеры и другие сервисы.