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11:35   3 Апреля 2021
Политика

Оппозиция Словении инициировала вынесение вотума недоверия премьер-министру Янше

Оппозиция Словении инициировала вынесение вотума недоверия премьер-министру Янше

Словенская оппозиция направила в Государственное собрание республики резолюцию о вынесении вотума недоверия премьер-министру Янезу Янше.

Лидеры левоцентристских партий "Список Марьяна Шареца", "Социальные демократы", "Левые" и Партии Аленки Братушек сообщили об этом на пресс-конференции, которая состоялась 2 апреля. Руководители политических сил обвиняют главу правительства в неэффективной борьбе с пандемией коронавируса и провале кампании по вакцинации населения. Кроме того, представители левоцентристских партий считают Яншу виновным в незаконном давлении на прокуратуру и Словенское агентство печати.

Власти республики отрицают все обвинения. По мнению главы правящей Словенской демократической партии Даниэля Кривеца, оппозиция подобными действиями попытается дестабилизировать обстановку в правительстве.

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