Сына крупнейшего застройщика Красноярска задержали по делу о мошенничестве

Силовики подозревают Константина Егорова, сына главы компании "Сибиряк" — крупнейшего застройщика Красноярска, в афере на 112 млн рублей.

Силовики подозревают Константина Егорова, сына главы компании "Сибиряк" — крупнейшего застройщика Красноярска, в афере на 112 млн рублей.

По данным источника РИА Новости, обвиняемого задержали по просьбе красноярских коллег в связи с уголовным делом о поставке оборудования Красноярской краевой клинической больнице №1. Сейчас его этапируют в Красноярск, а потом изберут меру пресечения.

В январе правоохранители возбудили уголовное дело по этому же составу преступления в отношении предпринимателя Сергея Вакуленко. По предварительной версии, в 2018-2019 годах подозреваемый с помощью фиктивных заключений экспертизы заменил медицинское оборудование, подлежащее поставке в краевую больницу, на более дешевое.