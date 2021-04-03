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11:23   3 Апреля 2021
Происшествия

Сына крупнейшего застройщика Красноярска задержали по делу о мошенничестве

Сына крупнейшего застройщика Красноярска задержали по делу о мошенничестве

Силовики подозревают Константина Егорова, сына главы компании "Сибиряк" — крупнейшего застройщика Красноярска, в афере на 112 млн рублей.

По данным источника РИА Новости, обвиняемого задержали по просьбе красноярских коллег в связи с уголовным делом о поставке оборудования Красноярской краевой клинической больнице №1. Сейчас его этапируют в Красноярск, а потом изберут меру пресечения.

В январе правоохранители возбудили уголовное дело по этому же составу преступления в отношении предпринимателя Сергея Вакуленко. По предварительной версии, в 2018-2019 годах подозреваемый с помощью фиктивных заключений экспертизы заменил медицинское оборудование, подлежащее поставке в краевую больницу, на более дешевое.

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