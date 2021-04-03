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11:16   3 Апреля 2021
Армия

Компания SpaceX нашла часть от ракеты Falcon 9 на ферме в Вашингтоне

Компания SpaceX нашла часть от ракеты Falcon 9 на ферме в Вашингтоне

Представители компании SpaceX забрали часть от ракеты Falcon 9 с фермы в штате Вашингтон, куда она рухнула после запуска.

Компания забрала композитный бак высокого давления, который рухнул на ферму на прошлой неделе, о чем сообщили в офисе шерифа округа Грант. Шериф попросил журналистов не беспокоить собственников фермы.

На прошлой неделе телеканал NBC передал, что жители округа наблюдали вспышки неизвестного происхождения в небе, после чего метеорологи выдвинули предположение о том, что светились именно обломки от Falcon 9, которые отделились при неудачном выходе ракеты из атмосферы.

Сейчас ракеты частной компании SpaceX Falcon 9 используют для доставки на земную орбиту космических аппаратов спутниковой системы Starlink. Та должна будет обеспечить всех жителей Земли скоростным доступом в интернет. К реализации проекта компания приступила в 2018 году, по плану сеть составят 12 тысяч спутников.

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#вашингтон #falcon 9 #spacex

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