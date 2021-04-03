СК Оренбурга заинтересовался гибелью 40-летнего преподавателя ОГУ

Преподаватель Оренбургского государственного университета трагически погиб после падения с высоты 16-го этажа.

Преподаватель Оренбургского государственного университета трагически погиб после падения с высоты 16-го этажа.

Мужчина скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области. На месте происшествия работают специалисты. Им предстоит выяснить причину и все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, признаков, свидетельствующих о криминальной составляющей инцидента, не найдено.

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