Названы действия России при ракетном ударе США

Единая космическая система «Купол» позволит России контролировать пуски баллистических ракет вероятного противника. Ее планируется развернуть к 2024 году.

Единая космическая система «Купол» позволит России контролировать пуски баллистических ракет вероятного противника. Ее планируется развернуть к 2024 году.

О действиях системы при возможном ударе со стороны США пишут авторы издания «Военно-промышленный курьер». Так, при получении информации о запуске противником ракет, данные будут переданы на командные пункты орбитальной группировки. Там их оценят на предмет достоверности, после чего они отправятся на Центральный командный пункт (ЦКП), говорится в статье.

Затем в ЦКП сформируют команда «Внимание. Старт. 1 эшелон», одновременно с которой на систему противоракетной обороны (ПРО) отправится команда «Тревога». Затем наземные радиолокационные станции (РЛС) возьмут цель на сопровождение, определяя ее характер.

Если станет понятно, что баллистическая ракета движется в строну России, на ЦКП будет сформирована команда «Ракетное нападение». Ее передадут руководству страны, которое решит, как поступить в сложившейся ситуации.

«Весь процесс занимает считаные минуты», — уверяют авторы материала.

Космическая группировка спутников предупреждения о ракетном нападении «Купол» заменила вышедшую из строя группировку СПРН «Око-1». Она располагала восемью космическими аппаратами и перестала работать в 2014 году.

Ранее стало известно, что опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке и созданию новейшей МБР «Кедр» начнутся на рубеже 2023-2024 годов. Твердотопливные ракеты заменят находящиеся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексы «Ярс» к 2030 году. Новые МБР, как и «Ярсы», будут стационарными и мобильными.