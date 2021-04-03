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11:23   3 Апреля 2021
Армия

Названы действия России при ракетном ударе США

Названы действия России при ракетном ударе США

Единая космическая система «Купол» позволит России контролировать пуски баллистических ракет вероятного противника. Ее планируется развернуть к 2024 году.

О действиях системы при возможном ударе со стороны США пишут авторы издания «Военно-промышленный курьер». Так, при получении информации о запуске противником ракет, данные будут переданы на командные пункты орбитальной группировки. Там их оценят на предмет достоверности, после чего они отправятся на Центральный командный пункт (ЦКП), говорится в статье.

Затем в ЦКП сформируют команда «Внимание. Старт. 1 эшелон», одновременно с которой на систему противоракетной обороны (ПРО) отправится команда «Тревога». Затем наземные радиолокационные станции (РЛС)  возьмут цель на сопровождение, определяя ее характер.

Если станет понятно, что баллистическая ракета движется в строну России, на ЦКП будет сформирована команда «Ракетное нападение». Ее передадут руководству страны, которое решит, как поступить в сложившейся ситуации.

«Весь процесс занимает считаные минуты», — уверяют авторы материала.

Названы действия России при ракетном ударе США

Космическая группировка спутников предупреждения о ракетном нападении «Купол» заменила вышедшую из строя группировку СПРН «Око-1». Она располагала восемью космическими аппаратами и перестала работать в 2014 году.

Ранее стало известно, что опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке и созданию новейшей МБР «Кедр» начнутся на рубеже 2023-2024 годов. Твердотопливные ракеты заменят находящиеся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексы «Ярс» к 2030 году. Новые МБР, как и «Ярсы», будут стационарными и мобильными.

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#оружие #спрн #купол

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