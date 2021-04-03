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10:54   3 Апреля 2021
Общество

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Загорулько скончался на 79-м году жизни

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Загорулько скончался на 79-м году жизни

Заслуженный тренер СССР и России по легкой атлетике Евгений Загорулько умер в возрасте 78 лет. Незадолго до смерти у него диагностировали коронавирус и рак.

Печальную весть сообщила олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова. По ее словам, наставник ушел из жизни минувшей ночью. Ранее стало известно, что Загорулько был госпитализирован в тяжелом состоянии. У мужчины с онкологическим заболеванием врачи диагностировали COVID-19.

Евгений Загорулько стал работать тренером с 1967 года. Он воспитал таких олимпийских чемпионов, как Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Андрей Сильнов, Анна Чичерова. Под его руководством чемпионами мира стали Тамара Быкова и Вячеслав Воронин.

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