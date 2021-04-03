Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:51   3 Апреля 2021
Политика

Отечественные приложения могут передавать данные иностранным компаниям

Отечественные приложения могут передавать данные иностранным компаниям

Софт, разработанный российскими компаниями для смартфонов, может собирать персональные данные пользователей и передавать их за рубеж.

Эксперты исследовали программный код приложений, предназначенных для платформ Android и iOS. Софт, произведенный такими компаниями, как Mail.ru Group, "Яндекс", "Лаборатория Касперского", содержит особые алгоритмы, собирающие информацию о владельце смартфона. Как сообщает издание "Коммерсантъ", персональные данные пользователей отправляются иностранным IT-корпорациям.

Информация о владельцах гаджетов необходима для лучшей настройки персональной рекламы, эту технологию используют Google, Yahoo, Microsoft и другие компании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#софт #гаджеты #приложения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров