Отечественные приложения могут передавать данные иностранным компаниям

Софт, разработанный российскими компаниями для смартфонов, может собирать персональные данные пользователей и передавать их за рубеж.

Софт, разработанный российскими компаниями для смартфонов, может собирать персональные данные пользователей и передавать их за рубеж.

Эксперты исследовали программный код приложений, предназначенных для платформ Android и iOS. Софт, произведенный такими компаниями, как Mail.ru Group, "Яндекс", "Лаборатория Касперского", содержит особые алгоритмы, собирающие информацию о владельце смартфона. Как сообщает издание "Коммерсантъ", персональные данные пользователей отправляются иностранным IT-корпорациям.

Информация о владельцах гаджетов необходима для лучшей настройки персональной рекламы, эту технологию используют Google, Yahoo, Microsoft и другие компании.