Названы сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в Петербурге

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может сформироваться уже в июне 2021 года. Такое предположение выразил вице-губернатор Владимир Княгинин.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может сформироваться уже в июне 2021 года. Такое предположение выразил вице-губернатор Владимир Княгинин.

Статистика по коронавирусу в Северной столице позволяет специалистам прогнозировать скорое формирование массового иммунитета к COVID-19, приводит слова Княгинина ТАСС. Порядка 396 тыс. горожан уже переболели COVID-19, массовая вакцинация от заболевания активно идет в городе.

Показатели распространение коронавируса в Петербурге позволили специалистам ослабить ограничительные меры. Однако небольшие всплески заболевания еще наблюдаются в городе, поэтому врачи не исключают третью волну COVID-19 в Северной столице.

Популяционный иммунитет к коронавирусу в России сформируется в лету 2021 года, сообщает 360tv.ru. По мнению врача-реаниматолога Александра Островского, уже через два – три месяца антитела к заболеванию будут у 60% жителей страны.