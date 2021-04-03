Суд в Москве приговорил к длительным срокам двух ярых сторонников террористов

Двое мужчин предстали перед судом в Москве. Они были признаны виновными по статьям о подготовке теракта и финансировании запрещенной организации боевиков.

Двое мужчин предстали перед судом в Москве. Они были признаны виновными по статьям о подготовке теракта и финансировании запрещенной организации боевиков.

В ходе разбирательства установлено, что один из фигурантов опубликовал в соцсети видеоролик. На кадрах он оправдывал деятельность террористической группировки, членом которой являлся сам. Затем вместе с подельником перевел деньги для нужд боевиков, которые находятся в ближневосточной стране.

Следующим этапом противозаконной деятельности стала подготовка к проведению теракта в Москве летом 2020 года. Соответствующее задание злоумышленнику дал иностранный куратор. Преступник для выполнения кровавой акции самостоятельно изготовил бомбу.

Российские правоохранители смогли пресечь его дальнейшую деятельность. Позднее были задержаны остальные соучастники. Потенциальный исполнитель будущего теракта получил 14 лет колонии. Его подельник будет сидеть восемь лет.