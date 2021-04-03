Президент Аргентины сообщил о положительном результате теста на COVID-19

Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел COVID-19, ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат. Глава государства чувствует себя хорошо.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел COVID-19, ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат. Глава государства чувствует себя хорошо.

Фернандес сделал тест на антиген после того, как у него поднялась температура до 37,3 градусов. Также президент почувствовал небольшую головную боль. Тест показал наличие вируса SARS-CoV-2 в организме. Об этом Фернандес сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Надо быть очень внимательными. Прошу всех следовать рекомендациям. Пандемия не прошла", — написал в соцсети глава Аргентины.

В январе сообщалось, что Фернандес получил первую дозу вакцины от коронавируса "Спутник V", в СМИ недавно сообщили, что аргентинский глава получил обе дозы вакцины.

Вакцинироваться в России решили граждане РФ, на постоянной основе проживающие за границей. Партия россиян из Германии приедет в Москву 5 апреля, чтобы получить первую дозу вакцины от COVID-19, сообщает сайт 360tv.ru.