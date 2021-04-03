Убийца полицейского возле Капитолия обвинил во всех бедах ФБР и ЦРУ

Американец Ноа Грин, который напал на полицейских возле Капитолия, ранее жаловался в публикациях в Instagram на якобы неправомерные действия спецслужб.

Американец Ноа Грин, который напал на полицейских возле Капитолия, ранее жаловался в публикациях в Instagram на якобы неправомерные действия спецслужб.

Гражданин США утверждал, что страдает от преследования отечественными властями. Он рассказывал о неких операциях, которые проводили в отношении него сотрудники ФБР и ЦРУ. По мнению Грина, оперативные действия проводились с целью его отравить и контролировать психику.

По данным американских СМИ, 25-летний мужчина мог страдать психическим заболеванием. Кроме того, он был сторонником радикальной исламской организации.

Ноа Грин на машине сбил возле Капитолия двух правоохранителей, затем его авто врезалось в забор. Мужчина вышел из салона, достал нож и пошел навстречу силовикам. Стражам порядка пришлось открыть огонь на поражение. Один из полицейских погиб, второй находится в тяжелом состоянии.