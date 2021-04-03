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10:20   3 Апреля 2021
Происшествия

Сотрудника университета в Иваново подозревают в халатности по делу о гибели девушки

Сотрудника университета в Иваново подозревают в халатности по делу о гибели девушки

Девушка, на которую обрушилась кирпичная кладка здания, могла погибнуть из-за халатности директора хозяйственной службы университета.

Подозреваемым в гибели 20-летней девушки в Иваново, на которую рухнула часть кирпичной кладки бывшего корпуса вуза, стал директор административно-хозяйственной службы политехнического университета города. Его обвиняют в халатности, которая могла привести к ЧП.

Инцидент произошел в среду вечером на улице 8 Марта. Часть стены неэксплуатируемого здания бывшего учебного корпуса Ивановского государственного политехнического университета обрушилась на прохожую. От полученных травм местная жительница скончалась. СК по факту случившегося возбудил уголовное дело.

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#ск #чп #иваново #халатность

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