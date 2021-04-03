Названы сроки начала разработки новейшей российской МБР "Кедр"

Опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке и созданию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Кедр" начнутся на рубеже 2023-2024 годов.

Опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке и созданию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Кедр" начнутся на рубеже 2023-2024 годов.

Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Научно-исследовательская работа (НИР) по "Кедру" профинансирована в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года. ОКР начнется в 2023-2024 годах", – подчеркнул он.

Согласно информации, твердотопливные ракеты "Кедр" заменят находящиеся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексы "Ярс" к 2030 году. Новые МБР, как и "Ярсы", будут стационарными и мобильными.

Ранее стало известно, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения "Кедр".