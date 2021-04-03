Основанный Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями готов отстоять права продюсера из США

Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, готов отстоять права продюсера из США Энтона Остина — предполагаемой жертвы расовой дискриминации.

Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, готов отстоять права продюсера из США Энтона Остина — предполагаемой жертвы расовой дискриминации.

Остина, известного под псевдонимом Тон Стакз, задержали в Лос-Анджелесе в мае 2019 года. 42-летний музыкант подчеркивал, что стражи порядка применили чрезмерную силу, нарушили его гражданские права, а сам арест был незаконным. Продюсеру предъявили обвинение в сопротивлении и нападении на сотрудника полиции.

Инициативная группа ФБР Пригожина уже изучает материалы по указанному делу.

"По оценке инициативной группы ФБР, в действиях сотрудников полиции Лос-Анджелеса по отношению к Остину могут усматриваться неправомерные действия, выраженные в нарушении прав и свобод человека", — говорится в сообщении Фонда.

Представители ФБР уже обратились с вопросами к действующему американскому президенту Джозефу Байдену, госсекретарю США Энтони Блинкену, генпрокурору Меррику Гарланду и главе департамента полиции Лос-Анджелеса Мишелю Муру.

"Инициативная группа считает важным бороться с расовой дискриминацией и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь Остину и его семье", — заключили представители Фонда.

Основанный Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями ранее взялся за дело известного американского активиста Пола Миллера. Его арестовали в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) по обвинению в незаконном владении огнестрельным оружием. По мнению представителей ФБР, арест имеет все признаки преследования по политическим мотивам.