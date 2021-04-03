Журналисты указали на прижившиеся у финнов традиции Вербного воскресенья

Традиция праздновать Вербное воскресенье прижилась в Финляндии после войны. Она попала в скандинавскую страну после переезда православных жителей Карелии.

Традиция праздновать Вербное воскресенье прижилась в Финляндии после войны. Она попала в скандинавскую страну после переезда православных жителей Карелии.

Именно Вербное воскресенье дает старт последней неделе Великого поста. Жители поселка Тойвала, куда и переезжали уроженцы Карелии, до сих пор придерживаются установившихся некогда традиций. Например, они похлестывают друг друга веточками вербы, внимание на это обратили авторы финской передачи Yle.

Ветви вербы считаются символом новой жизни. Финны освещают их в церкви так, как этому учат православные традиции. Люди также верят, что вместе со святой водой веточки получают особую силу.

Великий пост начался для православных христиан с 15 марта. Он продлится до 1 мая этого года. Согласно традициям, верующие на протяжении всего этого времени должна больше внимания уделять духовной жизни, передает 360tv.ru.