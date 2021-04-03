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9:55   3 Апреля 2021
Происшествия

Труп неизвестной женщины нашли на дне теплового коллектора в Саратове

Труп неизвестной женщины нашли на дне теплового коллектора в Саратове

Сотрудники Следственного комитета выясняют личность женщины, чей труп нашли в одном из колодцев Кировского района Саратова.

По предварительным данным, первой в полицию обратилась местная жительница, которая заметила тело в тепловом коллекторе. Останки на поверхность подняли прибывшие на место происшествия спасатели, сообщает пресс-служба по региону.

Труп уже передали специалистам судмедэкспертизы для установления точной причины смерти. Следователи вскоре выяснят все обстоятельства произошедшего и примут решение о возбуждении уголовного дела.

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