Леонид Кравчук считает, что у России якобы нет друзей

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказался об отношениях России, Украины и Белоруссии.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказался об отношениях России, Украины и Белоруссии.

Кравчук сделал заявление в эфире одной из украинских программ. Он считает, что у России якобы нет друзей, Украина является ее "врагом", а Белоруссия — "холуем".

Первый президент Украины не раз выступал с необоснованными выпадами в адрес РФ. Кравчук полагает, что Россия будто бы не желает воспринимать Незалежную как самостоятельное государство. Он выступал с призывами усилить политическое давление на Москву, так как считает, что Кремль "вмешивается во внутренние дела Украины".

Официальные лица РФ неоднократно заявляли, что Москва заинтересована в восстановлении экономического и политического благополучия Украины. Российская сторона указывала на необоснованность высказываний Киева в свой адрес.