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9:40   3 Апреля 2021
Общество

Третья волна коронавируса может прийти в российские регионы с 15 апреля

Третья волна коронавируса может прийти в российские регионы с 15 апреля

Количество новых случаев коронавируса в России к 15 апреля может вырасти вдвое. Об этом заявили эксперты аналитического портала "СберИндекс".

По данным Сбербанка, к середине апреля в РФ могут начать выявлять более 15 тыс. случаев коронавируса ежедневно. Аналитики считают, что COVID-19 активизируется с 4 апреля. Сначала количество случаев коронавируса в день увеличится незначительно. Однако этот показатель может вырасти.

Оценка "СберИндекса" составлена на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Используя ее возможности, можно описать динамику распространения той или иной инфекции. К тому же специалисты способны прогнозировать прирост числа заразившихся в зависимости от соблюдения ряда мер предосторожности.

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#россия #сбербанк #коронавирус

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