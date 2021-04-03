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9:33   3 Апреля 2021
Происшествия

Стала известна судьба пациента из операционной горевшего кардиоцентра в Благовещенске

Стала известна судьба пациента из операционной горевшего кардиоцентра в Благовещенске

Пациент, которого прооперировали во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, пришел в себя.

Вместе с ним в Амурскую областную клиническую больницу транспортировали еще несколько пациентов, сообщил Минздрав региона. По данным ведомства, 14 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом, в том числе прооперированный во время ЧП мужчина. При этом послеоперационный период у него протекает ровно и без осложнений.

Пожар произошел в пятницу в отделении кардиохирургии Амурской государственной медакадемии. Там воспламенилась кровля двухэтажного строения общей площадью 1,6 тыс. квадратных метров. Возгорание быстро ликвидировали, никто не пострадал.

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#пожар #операция #пациент #Кардиоцентр

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