Стала известна судьба пациента из операционной горевшего кардиоцентра в Благовещенске

Пациент, которого прооперировали во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, пришел в себя.

Пациент, которого прооперировали во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, пришел в себя.

Вместе с ним в Амурскую областную клиническую больницу транспортировали еще несколько пациентов, сообщил Минздрав региона. По данным ведомства, 14 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом, в том числе прооперированный во время ЧП мужчина. При этом послеоперационный период у него протекает ровно и без осложнений.

Пожар произошел в пятницу в отделении кардиохирургии Амурской государственной медакадемии. Там воспламенилась кровля двухэтажного строения общей площадью 1,6 тыс. квадратных метров. Возгорание быстро ликвидировали, никто не пострадал.